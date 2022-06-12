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Spor

Andrea Pirlo resmen Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

12 Haziran 2022 Pazar 16:45 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaşıldığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından "Andrea Pirlo Karagümrük'te" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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