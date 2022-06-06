Andrea Pirlo Süper Lig'e geliyor

Fatih Karagümrük, geride bıraktığımız sezonu 57 puanla 8. sırada tamamladı. Ligin bitimiyle birlikte Başkan Süleyman Hurma ile bir araya gelen Teknik Direktör Volkan Demirel, sürpriz bir şekilde kulüpteki görevinden ayrıldığını açıklamıştı. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselen ve üst sıraları hedefleyen bir politika izleyen Karagümrük, İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirmeyi hedefliyor. Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.

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FUTBOL KARİYERİNDE, İTALYA DIŞINDA SADECE AMERİKA'DA BULUNDU

Futbolculuk kariyerine Brescia alt yapısında başlayan Pirlo, İtalya'da Reggina, Inter, Milan ve Juventus formalarını giydikten sonra kariyerini Amerika'da MLS takımlarından New York City'de tamamlamıştı. Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı.