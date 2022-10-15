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Spor

Andrea Pirlo: Üstümüzdeki baskıyı attık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 'Kazandık ve çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkesin üstünde baskı vardı bunu attığımız için mutluyum' dedi.

DHA15 Ekim 2022 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Üstümüzdeki baskıyı attık
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Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, müsabakayı kazanmanın kendileri için tek seçenek olduğunu dile getirdi.

Pirlo, "Kazandık ve çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkesin üstünde baskı vardı bunu attığımız için mutluyum. Rakip de iyi bir ivme ile geliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Gol de yemedik bu da bizi çok mutlu etti. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık ama puan alamadık. Kazanarak devam etmek iyi olacak. Bu istek, oyun anlayışı ve bu açlıkla devam etmemiz lazım. Bir maçın yetmeyeceğini biliyoruz. İlerisi için devam edeceğiz" diye konuştu.

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