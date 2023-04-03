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Spor

Andrea Pirlo: Yukarıları yakalamak istiyoruz

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 23:58 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Yukarıları yakalamak istiyoruz
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Önemli bir maç oldu. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarı daha sabırlıydık, daha çok topu çevirdik. İki yarı biraz geri çekildik. Bu çok istemediğimiz bir durum. Önemli olan galibiyetti. Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu." diye konuştu.

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