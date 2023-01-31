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Spor

Andrea Pirlo'dan Fabio Borini açıklaması: Gitmesini istemem

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
Andrea Pirlo'dan Fabio Borini açıklaması: Gitmesini istemem
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Fabio Borini'nin transferi hakkında konuştu.

Takımla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık." dedi.

Futbolcularına güvendiğini söyleyen Pirlo "Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Adı büyük takımlarla anılan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

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