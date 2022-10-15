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Spor

Andrea Pirlo'dan Hatayspor maçına farklı 11

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Hatayspor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Andrea Pirlo'dan Hatayspor maçına farklı 11
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Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Salih Dursun, Shukurov ve Ebrima Colley'in yerine Caulker, Lawrence ve Kerim Frei'i maç kadrosunda sahaya sürdü. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Lawrence, Kerim Frei, Kouassi, Fabio Borini"

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