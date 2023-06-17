Andrea Pirlo'nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor

Bu sezon Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'nun yeni adresi belli oldu. Süper Lig'in önemli isimlerinden Adana Demirspor, 44 yaşındaki başarılı teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek için harekete geçti.

ADANA DEMİRSPOR'DA HEDEF ANDREA PİRLO

2 yılın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yolları ayıran Adana Demirspor yine bir İtalyan olan Andrea Pirlo için kolları sıvadı. Mavi-siyahlılar Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren deneyimli çalıştırıcıyı takım başına getirmek için çalışmalara hız verdi. İtalyan çalıştırıcının şartlarını öğrenmek isteyen kulüp yönetimi Andrea Pirlo ile görüşme talebinde bulundu.

Takımda İtalyan ekolünü sürdürmek isteyen Adana Demirspor, Andrea Pirlo trasnferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. 44 yaşındaki teknik direktör Andrea Pirlo'nun İtalyan pek çok talibi olmasına rağmen Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor transferde Adana Demirspor'un elini güçlendiriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fatih Karagümrük ile 37 resmi maça çıkan Andrea Pirlo 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 44 puan elde etti. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı maç başına 1.29 puan ortalaması yaptı.