Andreas Beck'ten Beşiktaş taraftarına övgü dolu sözler

2015 yılında Beşiktaş'a transfer olan Alman sağ bek Andreas Beck, Siyah-beyazlı takımda günlerine dair açıklamalar yaptı.

Profesyonel kariyerini 2022 yılında noktalayan Beck, Andrew Simes'e konuşarak Beşiktaş taraftarına övgülerde bulundu.

Beck yaptığı açıklamada, "Tarihin en iyi futbol takımını getirin ve Beşiktaşımızın karşısına çıkarın -ki, bu 1970'teki Brezilya olur. Zidane dönemindeki Real Madrid olur. Fark etmez. Beşiktaş taraftarı o siyah beyaz formayı taşıyanların teslimiyetini kabul etmez. Şahsen 11 Beşiktaş taraftarı 11 yıldız futbolcudan daha çok korkutur beni.' dedi.

Kariyerinin en önemli asistini Benfica maçında yaptığını söyleyen Beck, 'Sadece bir örnek vermek isterim. Onlar olmasaydı Benfica maçı olmazdı. O maçın devre arasında ve 3-0 gerideyken bizi tribüne çağırdıklarında "Biz teslim olmadık. Siz kimsiniz de vazgeçiyorsunuz." der gibiydiler. Ne bir yakınımın vefatında, ne bir kutlamada "Keşke biraz daha zamanım olsaydı." demedim. Ancak keşke Benfica maçı 5 dakika daha uzun olsaydı derim hep. Çünkü o maçı alırdık. Kariyerimdeki en önemli asist." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta toplam 76 maça çıkan Andreas Beck, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.