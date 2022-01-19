Andreas Cornelius: 60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu

19 Ocak 2022 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:19

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Cornelius, karşılaşma sonrası konuştu.

Son 30 dakikada iyi oynadıklarını söyleyen golcü oyuncu, "60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu. Son 30'u çok iyi geçirdik. Maçın içine kendimizi verdiğimizde pozisyonlar yakaladığımızı da gördük." ifadelerini kullandı.

Pozisyon almayla ilgili konuşan Cornelius, "Topun nereden ya da nasıl geldiği benim için önemli değil. Önemli olan bir şekilde topu ceza sahasına sokabilmemiz. Top ceza sahasına geldiğinde ben de kendi pozisyonumu almaya çalışıyorum ve bir şekilde golü yapmaya çalışıyorum." dedi.