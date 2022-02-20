Andreas Cornelius: Hedeflerden biri gol krallığı, asıl hedef şampiyonluk

20 Şubat 2022 Pazar 19:08 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 19:08

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Andreas Cornelius, "Hem bireysel, hem takım performansı için mutluyum. Konuştuğumuz şeylerin hepsini uyguladık. Rakibin pasla çıkmak isteyeceğini ve ısrarcı olacağını biliyorduk. Rakip zorlandığı pozisyonlarda bile bu sabrı ve kibri sürdürdü. Biz de bunu cezalandırdık." dedi.

Cornelius ayrıca, "Hedeflerden biri gol krallığı. Ancak asıl hedef şampiyonluk. Mümkünse gol krallığını da isterim." sözlerini kullandı.