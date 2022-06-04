Andreas Pistiolis: Bu seriyi kazanmayı kimse bizim kadar hak edemezdi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes'e 104-77 mağlup olarak seriyi 3-2 kaybeden Galatasaray Nef'te başantrenör Andreas Pistiolis, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in çok güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Yunan koç, "Belki de Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık. Müthiş bir takım, müthiş bir koç... Bu seriyi kazanmayı kimse bizim kadar hak edemezdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Belki taraftarlarımızdan olumlu şeyler duyacağız ancak önümüzdeki sezon daha iyisini yapmak için çabalayacağız." dedi.

"LARKIN BİZİ CEZALANDIRDI"

Maçın ikinci yarısında ritim yakalayamadıklarını söyleyen Pistiolis, "Bizim maçın içinde bazı kritik anlar oldu. Kritik oyuncularımız çok erken faul problemine girdiler ve ritim bulamadılar. Planlarımız burada biraz sekteye uğradı. Sonrasında Göksenin'in sakatlığı savunmamızı çok etkiledi. İkinci çeyrekten itibaren kolay sayı yemeye başladık ve Shane Larkin de bizi müthiş performansıyla mahvetti. Böyle günlerde onu durdurmak çok zor." diyerek sözlerini noktaladı.