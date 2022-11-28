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Spor

Andreas Pistiolis: Fenerbahçe kazanmayı hak etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında evinde Fenerbahçe Beko'ya 97-91 yenilen Galatasaray Nef'te başantrenör Andreas Pistiolis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
Andreas Pistiolis: Fenerbahçe kazanmayı hak etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 97-91 mağlup olan Galatasaray Nef'te başantrenör Andreas Pistiolis karşılaşmayı değerlendirdi.

Yunan başantrenörün açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle rakibi tebrik ederim. Kazanmayı hak ettiler ve sahada daha iyi oynayan onlardı. İstikrarlı bir takımdık. Bu tecrübeyi yaşamak istedik. Daha yoğun kalmak için rotasyon yaptık. Bu kadar yüksek skorlu bir maç garip oldu. Daha düşük sayıda bir maç bekliyordum. İki takım da çok fazla şut isabeti yaptı. Rakibin iyi şutörlerine çok fazla boş şut şansı verdik. Maç bitti ve artık önümüzdeki maçlara bakacağız.

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