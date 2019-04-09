Andreas Samaris, Galatasaray'dan daha iyi teklif bekliyor!

Sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Andreas Samaris için Yunanistan'dan transfer iddiası geldi.

Yunan basınının haberine göre Benfica'dan yıllık 600 bin euro maaş alan Samaris, maaşının arttırılması halinde Portekiz'de kalmaya sıcak bakıyor. Ancak Yunan futbolcunun aklında Galatasaray var.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

29 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'dan daha iyi bir teklif geleceğine inandığı ve bu sebepten dolayı Benfica ile imzalamadığı belirtildi.

5 sezondur Benfica forması giyen Yunan orta saha, bu sezon Portekiz ekibinde toplam 19 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist üretmişti. Galatasaray'dan Mitroglou'nun da milli takımdan arkadaşı Samaris'e Galatasaray'ı ve Türkiye'yi anlattığı iddia edilmişti.

(Sporx)