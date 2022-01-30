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Spor

Andreas Tatos'tan Altay'a ağır darbe! CAS kararını verdi

Altay'da 2019-20 yılları arasında forma giyen Andreas Tatos, siyah beyazlı kulübe açtığı davayı kazandı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Altay'ın Tatos'a 340 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

DHA30 Ocak 2022 Pazar 11:58 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 11:58
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Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altay'a bir darbe de eski oyuncusu Andreas Tatos'tan geldi. Siyah-beyazlı formayı 2019-20 yılları arasında 1.5 sezon terleten Yunan futbolcunun, İzmir temsilcisine açtığı davayı 1.5 yıl sonunda kazandığı bildirildi.

Altay'la yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvuran Tatos'u haklı gören mahkeme, siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 340 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Yunan medyasına yansıyan habere göre Altay'ın aynı zamanda mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kaldığı vurgulandı.

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