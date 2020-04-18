Andres Iniesta Barcelona hayalini açıkladı!

18 Nisan 2020 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:50

Bir futbol maçı ya da dolu bir tribün fotoğrafına baktığımda yeniden futbol oynama konusunda umutsuz hissediyorum diyen Iniesta "dramatik konuşmak istemem ancak sezonunn tamamlanmasının çok zor olduğu görülüyor" şeklinde konuştu.

Futbol dünyasının içerisinde bulunduğu duruma da değinen Iniesta, "Liverpool gibi şampiyonluk konusunda avantajlı olan takımları düşündüğümüzde gerçekten çok zor bir durum. Nasıl çözülecek bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

XAVI'NİN GİDİŞİNE TANIKLIK ETTİM

Eski takımı hakkında da konuşan Iniesta; "Barcelona'da bizim jenerasyonumuz bir daha tekrarlanmaycak ancak bu yerine gelen takımların beklentileri karşılayamayacağı anlamına gelmiyor. Puyol ve Xavi'nin gidişine tanıklık ettim yine de çevremde harika bir takım vardı" şeklinde konuştu.

Akademisinden yetiştiği Barcelona ile dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan spanyol yıldız; "Bu kulüpte takım kötü giderken de La Masia'dan gençlere şans verildi. Oyuncular akdemiden geliyor, 10-15 yıl A takımda oynuyor ve kaptan oluyorlar. Böyle bir şey hiç ama hiç kolay değil. Özellikle de benim jenerasyonumda çıkan ya da bizden sonra yetişen Messi, Busquets ya da Pique'yi düşündüğümüzde"

BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYORUM

Virüs sürecinde geçirdiği zamanın kendisine enerji kattığını da söyleyen Iniesta, kontratının 2021 yılında biteceğini ancak kariyerini bu tarihte sonlandırmayı planlamadığını da söyledi.

Eninde sonunda Barcelona'ya dönmek istediğini söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Nasıl, ne zaman ve hangi rolde olacağını bilmiyorum ancak Barcelona'ya dönmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu orta saha kendi hayatını konu alan ve çekimleri tamamlanan belgeseli hakkında ise fazla yorumda bulunmadı..

Andres Iniesta'nın Chelsea ve Hollanda ağlarına attığı unutulmaz golleri, eski arkadaşı ve Espanyol futbolcusu Dani Jarque'nin hayatını kaybettiği dönemi, yaşadığı depresyonu ve kendisine dair daha birçok önemli anları Pep Guardiola, Lionel Messi ve Xavi gibi isimlerin ağzından anlatan belgesel "Beklenmeyen Kahraman" 23 Nisan günü gösterime girecek.

(beIN SPORTS)