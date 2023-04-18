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Spor

Andrew Wiggins: Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, Warriors'ın kendisine aile meseleleriyle ilgilenmesi için gereken zamanı vermesine minnettar olduğunu söyledi.

18 Nisan 2023 Salı 15:51 - Güncelleme:
Andrew Wiggins: Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
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13 Şubat'tan itibaren süresiz kadro dışı olan ve Nisan ayı başında takima dönen 28 yaşındaki oyuncunun, babası Mitchell Wiggins'in acil tibbi ihtiyaçlarını karşılamak için ekipten uzakta kaldığı ortaya çıkmıştı.

Wiggins, Andscape'den Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada Warriors'a şu ifadelerle teşekkür etti:

"Ailemin yanında olmam adına bana bu kadar zamanı tanıyabilen böyle bir organizasyonda olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunu yapmak zorunda değillerdi, ama yaptılar ve beni hiç acele ettirmediler. Geri dönmek benim kararımdı, yani bunun bu organizasyon hakkında çok şey açıkladığını düşünüyorum.

Tüm kalbimle, buradaki herkesin sizi umursadığını söyleyebilirim. Halen bir sürü iyi insan olduğunu görmek güzel. Bunu asla unutmayacağım. Birçok takım bunu yapmaz, bu yüzden sonsuza kadar minnettarım.

Mental olarak iyi durumdayım. Harika bir noktadayım. Zihinsel anlamda hiçbir zaman kendini fazla kaybeden biri olmamışımdır. Her zaman sağduyulu kalmaya çalışırım. Bu süreçte, takımla böyle bir playoff atmosferinde oynamayı çok özlemiştim."

Warriors'ın Sacramento Kings'e 114-106 mağlup olduğu ve 2-0 geriye düştüğü ilk tur playoff serisinin 2. maçında, Wiggins 22 sayı ve 5 ribaund ile oynamıştı.

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