İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2023 Cuma / 24 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3722
  • EURO
    21,4434
  • ALTIN
    1266.17
  • BIST100
    5120.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Andrew Wiggins, Sacramento Kings karşısında forma giyebilecek
Spor

Andrew Wiggins, Sacramento Kings karşısında forma giyebilecek

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in play-off turu serinin ilk maçında forma giyebileceği kaydedildi.

14 Nisan 2023 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Andrew Wiggins, Sacramento Kings karşısında forma giyebilecek
ABONE OL

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in Cumartesi günü Sacramento Kings'e karşı oynanacak playoff ilk tur serisinin 1. maçında oynamasına izin verildiği bildirildi.

The Athletic'ten Anthony Slater ve Shams Charania, Warriors'in Wiggins'i benchten oyuna dahil ederek 20-25 dakika ile sınırlandırmayı düşündüğünü söyledi.

Wiggins, babasının hastalığı sebebiyle normal sezonun son iki ayını kaçırmış ve 13 Şubat'tan beri forma giyememişti.

2022 şampiyonluk serisinde Warriors'ın en iyi iki yönlü oyuncularından biri olan Wiggins, geçtiğimiz sene forma giydiği 22 playoff maçında 16.5 sayı, 7.5 ribaund ve birer top çalma ile blok ortalamaları yakalamıştı.

  • andrew wiggins
  • golden state warriors

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.