Ümraniyespor, Kulüp CEO'su Nicolas Anelka ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, çok sert açıklamalarda bulundu.

Anelka yaptığı paylaşımda, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

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