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  • Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Yönetime çok sert sözler
Spor

Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Yönetime çok sert sözler

Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki CEO'luk görevinden ayrıldığını açıkladı. Anelka, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından kulüp yönetimi için çok sert açıklamalarda bulundu.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Yönetime çok sert sözler
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Ümraniyespor, Kulüp CEO'su Nicolas Anelka ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, çok sert açıklamalarda bulundu.

Anelka yaptığı paylaşımda, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

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