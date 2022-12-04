Anfernee Simons'tan kariyer rekoru

Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yendi.

Blazers'da Anfernee Simons, 45 sayı ile NBA kariyer rekoru kırdı. Blazers, bu maçı kazanmadan önce oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybetmişti.

Portland'da Jerami Grant 33 sayıyla Simons'dan sonra galibiyete önemli katkı sağladı.

Utah Jazz'da ise Jordan Clarkson'un 24 sayısı ve Lauri Markkanen'in 21 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 96-123

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 96-105

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 128-135

Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-108

Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 111-116

New York Knicks-Dallas Mavericks: 100-121