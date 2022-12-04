Anfernee Simons'tan kariyer rekoru

Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yendi.
Blazers'da Anfernee Simons, 45 sayı ile NBA kariyer rekoru kırdı. Blazers, bu maçı kazanmadan önce oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybetmişti.
Portland'da Jerami Grant 33 sayıyla Simons'dan sonra galibiyete önemli katkı sağladı.
Utah Jazz'da ise Jordan Clarkson'un 24 sayısı ve Lauri Markkanen'in 21 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 96-123
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 96-105
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 128-135
Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-108
Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 111-116
New York Knicks-Dallas Mavericks: 100-121