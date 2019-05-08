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Anfield'da tarihi maç! Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool ile Barcelona karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 4-0'lık skorla kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Anfield'da maçın açılış golünü 7. dakikada Divock Origi attı. İlk yarı Anfield'da 1-0 Liverpool'un üstünlüğüyle bitti.

Jürgen Klopp, sakatlanan Robertson'un yerine 46. dakikada Gini Wijnaldum'u oyuna sürdü. Wijnaldum, 54 ve 56. dakikalarda attığı gollerle 3-0'ı buldu ve ilk maçtaki skoru eşitledi.

79. dakikada Barcelona savunmasının hatasıyla Divock Origi, Alexander-Arnold'un kornerine yaptığı tek vuruşla maçın skorunu belirledi.

İlk maçı Camp Nou'da 3-0 kaybeden Liverpool, Muhammed Salah ve Roberto Firmino'dan yoksun çıktığı maçta Barcelonba'yı 4-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste finale kalma başarısı gösterdi.

Liverpool'un Wanda Metropolitano'daki rakibi Ajax ile Tottenham arasında oynanacak maçtan sonra belli olacak. İlk maçı Kuzey Londra'da kazanan 1-0'lık skorla Ajax olmuştu.

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