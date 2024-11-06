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Spor

Ange Postecoglou: Bizim için de iyi bir test olacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, maç öncesi basın toplantısında konuştu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 22:23 - Güncelleme:
Ange Postecoglou: Bizim için de iyi bir test olacak
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Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

"İYİ BİR TEST OLACAK"

Postecoglou, "Galatasaray, iyi bir takım. İyi oyunculara sahip. Her hafta başka takımlarla karşılaşıyoruz. Farklı oyuncularla mücadele ediyoruz. Bu maç bizim için de iyi bir test olacak." dedi.

Avustralyalı teknik adam, açıklamalarına, "Galatasaray, duran toplarda başarılı. Defansta da iyi performans sergilememiz gerekiyor. Galatasaray, atak konusunda da iyi, bu konu önemli. Davinson'u yeniden görmek güzel. Çok kısa birlikteydik. Onunla yeniden karşılaşmak bizim için keyif olacak." diye devam etti.

Sakatlıklar ve eksiklerle ilgili konuşan Postecoglou, "Richarlison'ın durumu sıkıntılı, Romero'nun çok ciddi değil, hafta sonuna kadar dönmesini bekliyoruz. Micky van de Ven'i evde bıraktık. Onun dışında herkes hazır. Eksiklerimiz var. Bundan dolayı da farklı bir ekiple çıkacağız. Haftada 3 maç oynuyoruz, herkes şans buluyor. Yarınki maçta da rotasyon yapmamız gerekecek. Ona göre planımızı yaptık." dedi.

"İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Postecoglou, "Galatasaray atak konusunda çok iyi, öne çıkan şey bu. Fiziksel olarak iyi durumdalar. Sahalarında oynayacakları için iyi bir enerji olacaktır. Biz de formdayız. Bu yüzden iyi bir maç olacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Avustralyalı teknik adam, "Özelikle EURO2024 sırasında Barış Alper Yılmaz'ın adı Tottenham ile anılmıştı. Bir ilginiz oldu mu?" sorusunun ardından, "Hayır." yanıtını verdi.

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