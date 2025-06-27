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Spor

Ange Postecoglou için MLS sürprizi: LAFC devrede

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Ange Postecoglou'ya MLS temsilcisi Los Angeles FC talip oldu. Avrupa Ligi zaferinin ardından tekliflerin odağına yerleşen Avustralyalı teknik adam, yeni bir kıtaya yelken açabilir.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 12:20 - Güncelleme:
Ange Postecoglou için MLS sürprizi: LAFC devrede
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Tottenham ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sadece iki hafta sonra kulüpten ayrılan Ange Postecoglou, şimdi MLS yolunda.

Gelen haberlere göre, Los Angeles FC, deneyimli teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Postecoglou'nun Celtic döneminden tanınan eski gözlemci Neil McGuinness'in, bu transferin arkasındaki kilit isim olduğu belirtiliyor. Avustralya, Japonya ve Yunanistan gibi farklı ülkelerde edindiği tecrübeyle dikkat çeken Postecoglou, LAFC'de Olivier Giroud gibi yıldız isimleri yönetecek potansiyele sahip.

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