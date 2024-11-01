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Spor

Ange Postecoglou: Micky van de Ven, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan stoper Micky van de Ven'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

1 Kasım 2024 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Ange Postecoglou: Micky van de Ven, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
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Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamada bulundu.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Postecoglou, Manchester City maçında sakatlanan stoper Micky van de Ven'in milli ara sonrası geri döneceğini söyledi. Avustralyalı teknik adam, "Maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyordu. En azından geçen seferki gibi onu uzun süre sahalardan uzak bırakacak bir sakatlık değil. Muhtemelen milli aradan sonda oynayacak." dedi. 23 yaşındaki futbolcu, 7 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek.İnternetten canlı futbol izleyin

Postecoglou, Manchester City maçında sakatlık yaşayan diğer isimler Cristian Romero ve Timo Werner'in ağrıları olduğunu ancak hafta sonunda oynanacak Aston Villa maçında forma giyebileceklerini söyledi. 59 yaşındaki teknik adam, "Şu anda Timo ve Cristian'ın hafta sonunda oynama şansları var." ifadelerini kullandı.

SON GERİ DÖNÜYOR

Tottenham'da sakatlığı bulunan Heung-Min Son ise Aston Villa karşılaşmasıyla geri dönebilir. Postecoglou, Güney Koreli futbolcu için, "Son, bugün (cuma) antrenman yaptı ve yarın (cumartesi) da antrenmanı tamamlarsa oynayabilecek." ifadelerini kullandı.

TOTTENHAM'IN MAÇLARI

Tottenham, 3 Kasım Pazar günü ligde Aston Villa ile sahasında karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, 7 Kasım'da ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.

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