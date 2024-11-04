İngiltere Premier Lig'de Tottenham, geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 4-1 yendi.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Brennan Johnson, Dominic Solanke (2) ve James Maddison kaydetti.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçına değindi.

Postecoglou, "Geçtiğimiz hafta veya bugüne takılı kalmıyoruz. İleriye bakıyoruz. Bu hafta Avrupa Ligi'nde çok büyük bir maçımız var. Zorlu, heyecan verici bir maç." ifadelerini kullandı.

Galatasarayla oynayacakları maça ilişkin ayrıca Postecoglou şunları kaydetti, "Toparlanmalı ve yeniden başlamalıyız. Oyuncuların bu maçtan keyif alacağına eminin, büyük bir Avrupa maçı gibi hissetirecek."

TOTTENHAM'IN EKSİKLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Tottenham'da 5 ismin durumu belirsiz.

Dün oynanan Aston Villa maçında sakatlanan Richarlison ve Cristian Romero'nun durumuyla ilgili Ange Postecoglou, "Şu anda çok fazla şey bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bu her takımın yaşadığı bir şey ve biz de başa çıkmak zorundayız." dedi.

Tottenham'da Micky van de Ven, Djed Spence ve Wilson Odobert'in sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü Tottenham'ı konuk edecek.

Karşılaşma 20.45'te başlayacak.