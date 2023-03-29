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Spor

Angel Di Maira'dan Galatasaray'a kötü haber!

Juventus'un Arjantinli yıldız futbolcusu Angel Di Maria, geleceği hakkında kararını verdi. Bir süredir Galatasaray'ın transfer hedefinde olan tecrübeli oyuncunun İtalya'da kalmak istediği öğrenildi.

Akşam29 Mart 2023 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Angel Di Maira'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Angel Di Maria ile ilgili kritik transfer gelişmesini İtalyan basını duyurdu. Galatasaray'ın da çok yakından ilgilendiği Angel Di Maria, transfer için kararını verdi.

ANGEL DI MARIA VE GALATASARAY

Son dönemde sık sık Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu, şu an için yeni bir maceraya yelken açmayı düşünmüyor.

İtalyan devi Juventus'un en etkili hücum silahlarından biri olan ve beklenmedik anlarda şapkadan tavşan çıkaran Di Maria, daha iyi bir kontrat ile Juventus formasını giymeye devam edecek.

İtalya'daki yaşamını benimseyen Arjantinli, oynadığı futbol ile Juventuslu taraftarlar tarafından da idol kabul edilmiş durumda! Bu olumlu gidişattan çok memnun olan Di Maria, Juventus ile şimdiden sözlü anlaşmaya vardı ve yazın bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Serie A tablosunda 41 puan ile 7. sırada olan Juventus, hücumdaki üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor ve Angel Di Maria bu alandaki en kritik isim konumunda! Orta saha ile forvet arasındaki final paslarını ve şut tercihlerini yönlendiren Arjantinli, Juventus forması ile bu sezon 24 maça çıktı ve 8 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağladı.

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