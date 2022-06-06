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Spor

Angel Di Maria, Barcelona'ya gitmek istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'nın Barcelona'ya gitmek istediği iddia edildi.

6 Haziran 2022 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain ile kontratı biten ve boşa çıkan Angel Di Maria, Barcelona'da forma giymek istediği öne sürüldü.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arjantinli yıldızın Mayıs ayında Barcelona'ya önerildiği belirtildi. Katalan devinin ise o dönem tecrübeli yıldıza olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı kaydedildi. Ancak Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin muhtemel ayrılığı ve Rafinha'nın da transferinin zorluğu nedeniyle Angel Di Maria'yı da alternatif listesinde tuttuğu ifade edildi.

Juventus'un kadrosuna katmak istediği 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da forma giymek istediği ve İspanyol ekibinde kendisi için verilecek kararı beklemeye geçtiği vurgulandı.

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