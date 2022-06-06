Angel Di Maria, Barcelona'ya gitmek istiyor

Paris Saint-Germain ile kontratı biten ve boşa çıkan Angel Di Maria, Barcelona'da forma giymek istediği öne sürüldü.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arjantinli yıldızın Mayıs ayında Barcelona'ya önerildiği belirtildi. Katalan devinin ise o dönem tecrübeli yıldıza olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı kaydedildi. Ancak Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin muhtemel ayrılığı ve Rafinha'nın da transferinin zorluğu nedeniyle Angel Di Maria'yı da alternatif listesinde tuttuğu ifade edildi.

Juventus'un kadrosuna katmak istediği 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da forma giymek istediği ve İspanyol ekibinde kendisi için verilecek kararı beklemeye geçtiği vurgulandı.