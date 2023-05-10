Angel Di Maria'dan Juventus açıklaması

Juventus'taki akıbeti belirsizliğini koruyan Angel Di Maria, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Juventus-Sevilla maçı öncesi basın toplantısında konuşan Angel Di Maria, Torino temsilcisinde kalacağının sinyallerini verdi.

Juventus ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Angel Di Maria'nın kariyeriyle ilgili vereceği karar merak konusu. Adı Süper Lig devleri de dahil birçok takımla anılan Arjantinli yıldız, transferine dair önemli açıklamalar yaptı.

ANGEL DI MARIA JUVENTUS'TA KALACAK MI?

Kupa 2 yarı final ilk maçında yarın Sevilla'yı ağırlayacak olan Juventus'ta Angel Di Maria basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, bir gazetecinin geleceğiyle ilgili sorduğu soruya da yanıt verdi.

"Ailem de ben de burada olmaktan çok mutluyum" diyen Angel Di Maria, Juventus ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu odağının tamamen lig ve Avrupa Ligi'nde olduğunu sözlerine ekledi.

Sezon başında Juventus'a 1 yıllık imza atan Angel Di Maria, İtalyan deviyle çıktığı 34 maçta 8 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.