Angelino: En iyilerini bekliyoruz

Galatasaray forması giyen Angelino, Kopenhag karşılaşması öncesi konuştu.

Angelino, "Bizim için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var, umarım sahada iyi bir şekilde göstereceğiz" dedi.

Takıma adaptasyonuyla ilgili konuşan İspanyol futbolcu, "İlk günden beri çok iyi karşıladılar beni. Birkaç tane İspanyolca konuşan arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Şu anda çok mutluyum burada olduğum için." sözlerini sarf etti.

Angelino açıklamalarına, "Galatasaray'ın tarihini düşündüğünüzde her takıma karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Biz çok güçlü bir takımız. Avrupa'nın en iyisiyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden geleni vereceğiz. Buraya gelmeyi başardık ve taraftarın da desteğiyle en iyilerine karşı mücadele etmek istiyoruz" diye devam etti.

Başarılı sol bek, son olarak takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için, "Çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu Kerem. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize alışıyoruz. Savunmada da bana yardımcı oluyor. Onunla birlikte oynamak harika. Bunun daha ileriye gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.