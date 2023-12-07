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Spor

Angelino, Galatasaray'da son maçına çıkıyor

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Angelino'yu son kez Kopenhag maçında oynatması bekleniyor. İşte detaylar...

7 Aralık 2023 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Angelino, Galatasaray'da son maçına çıkıyor
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Kazımcan Karatş'ın performansından memnun olmayan Okan Buruk, genç oyuncuyla son Pendik maçını sol bekte tamamlayan Barış Alper Yılmaz arasında bir tercih yapacak.

20 maç oynarsa zorunlu satın alması devreye girecek olan Angelino'nun ise 19. maçına Kopenhag karşısında çıkması ve ara transferde yolların ayrılması bekleniyor.

AYNI POZİSYONA HAZIRLANIYOR

Pendik maçını sol bekte tamamlayan Barış ile son bölümde sol stopere geçen Kerem Demirbay, Adana Demir karşısına da aynı pozisyonda hazırlanıyor.

NDOMBELE İÇİN DE SON ŞANS

Yerine 8 numara aranan ve sözleşme feshi gündeme gelen Ndombele, eksikler nedeniyle maçta son kez 11'de şans bulabilir.

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