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Spor

Angelino'dan dikkat çeken istatistik

Galatasaray forması giyen Angelino, İstanbulspor maçında yaptığı 17 top kaybıyla dikkat çekti

26 Eylül 2023 Salı 23:30 - Güncelleme:
Angelino'dan dikkat çeken istatistik
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Galatasaray forması giyen Angelino, İstanbulspor maçındaki rakamlarıyla dikkat çekti.

İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan İspanyol sol bek oyuncusu, 17 kez top kaybı yaptı.

Angelino ayrıca girdiği 5 ikili mücadelede de rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

82 kez topla buluşan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı.

Angelino'nun İstanbulspor maçındaki istatistikleri şu şekilde;

-90 dakika

-82 topla buluşma

-84 Pas İsabet Oranı (Yüzde)

-2/3 Uzun Pas

-17 Top Kaybı

-0 Top Kapma

-6 Pas Arası

-1 Uzaklaştırma

-0/5 İkili Mücadele

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