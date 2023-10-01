Angelino'nun performansı tam not aldı!

Galatasaray'da İstanbulspor maçındaki performansıyla taraftarı kızdıran Angelino, ilk 11'de başladığı Ankaragücü maçında beğenildi.
İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan İspanyol sol bek oyuncusu, 17 kez top kaybı yaparak taraftarı çıldırtmıştı.
Angelino, dün Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, mevkiisinde istenileni verdi, rakibin kaleye gelmesini engelledi.
ZAHA'YA PASI VEREN İSİMDİ
Zaman zaman hücuma da katkıda bulunan Angelino, Zaha'nın takımını ateşleyen beraberlik golü öncesinde yıldız futbolcuya pas veren isimdi.