Anında 'evet' dedim

KARTAL’IN son transferi Pedro Rebocho, ne kadar büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu söyledi. Bugün Beşiktaş ile mukavele imzalaması beklenen Portekizli oyuncu, “Quaresma’nın forma giydiği bir takımda oynamak benim için büyük bir onur. Quaresma ve Pepe nedeniyle Beşiktaş takip ettiğim bir takımdı. Teklif gelince de fazla düşünmedim. İddialı bir takımda oynayacağım. Hem ligde şampiyonluk, hem de Avrupa’da başarı kovalayacağız. Ben de üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım” ifadesini kullandı.