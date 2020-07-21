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Spor

Ankara Demirspor'dan ''koltuklu yumruklu kavga'' açıklaması

Ankara Demirspor Yönetimi, Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından protokol tribünündeki, koltukların ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayla ilgili bir açıklama yayımladı.

HABERİN
GALERİSİ
AA21 Temmuz 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:44
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Ankara Demirspor, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten "Spor barıştır, kardeşliktir." başlığıyla yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynadığımız ve kazandığımız play-off müsabakasından sonra yöneticilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, yöneticilerimize saldıranlar ile ilgili hukuki zeminde her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakasında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

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