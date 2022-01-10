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Spor

Ankara Keçiörengücü, Altınordu'yu 3-2 geçti

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:45
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Spor Toto 1. Lig 20. hafta kapanış maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini aldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Serdar Diyadin, Burak Cansız

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Muzaffer Kocaer (Dk. 77 Enis Destan), Metehan Yılmaz, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feyttullah Gürlük), Recep Aydın (Dk. 54 Sami Satılmış), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 68 Yusuf Yalçın Arslan)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Boran Güngör, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Hamza Gür (Dk. 73 Ercan Yazıcı), Olawoyin, Ackah, Camara (Dk. 52 İbrahim Mirza Aral), Jodinel (Dk. 35 Ali Yavuz Kol), Eze

GOLLER: Dk.27 Recep Aydın, Dk.71 Feyttullah Gürlük (Altınordu), Dk.48 Olawoyin, Dk.76 İbrahim Mirza Aral, Dk.77 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 90 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 90 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

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