26 Haziran 2021 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 22:52

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a imza atıyor.

61 saat'e konuşan Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve pazartesiye kadar süre verdiklerini söyledi.

"GALATASARAY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"



Başkan Tahiroğlu, "Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardık. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir hafta önce beni aradı ama bu süre zarfında herhangi bir geri dönüş olmadı. Ben de Oflu ve fanatik bir Trabzonsporluyum. Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız." dedi.

Sarı kırmızılıların transfer için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 futbolcu vermesi bekleniyor.