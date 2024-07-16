Ankara Keçiörengücü, Bolu'da yeni sezon mesaisini sürdürüyor

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren başkent ekibi Ankara Keçiörengücü, sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, pas ve top kapma çalışmasıyla tamamladı.

Ersan Parlatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının yoğun geçtiğini söyledi.

Parlatan, yaklaşık 30 kişilik kadroyla çalıştıklarını aktararak, "Kadromuzda 4-5 kalecimiz var. Altyapıdan 2-3 oyuncumuz var. Kadromuz biraz şişkin. Bunu Bolu'daki ilk etap kampından sonra biraz revize edip, sayımızı düşürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Parlatan, "Transferle ilgili çalışmalar bitmez. Dönem bitene kadar sürekli hareketlidir. Alabileceğimiz, bize katkı sağlayabilecek oyuncular olabilir. Bizden ayrılmak isteyen oyuncular olabilir. O yüzden transfer süreci veya transfer tahtası açık olduğu sürece bu hareketlilik hep olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ersan Parlatan, 4 hazırlık maçı daha yaparak sezona hazır başlamak istediklerini kaydetti.

