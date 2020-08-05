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Spor

Ankara Keçiörengücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de yer alan Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

IHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonun hazırlıklarına Aktepe Stadı’nda yaptığı antrenman ile başladı.

Tarihinde ilk kez çıktığı TFF 1. Lig’i 50 puan toplayarak 8. sırada tamamlayan mor-beyazlılar, yeni sezona tesislerinde yaptığı ilk idman ile "Merhaba" dedi. Antrenman öncesinde kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular antrenman sahası kenarında kesilen koçun ardından dua etti.

Başkent ekibinde, teknik direktör İlker Püren ilk kez takımın başında antrenmana çıktı. Püren’in yardımcılığına bir dönem Galatasaray forması giyen Altan Aksoy getirildi. Nail Alköse, Ahmet Cingöz, Mustafa İşçelebi ise teknik ekibe katılan diğer isimler oldu.

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