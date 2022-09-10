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Spor

Ankara'da 3 puan Tuzlaspor'un

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Ünal

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak)

TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can (Dk. 15 Ogün Bayrak), Gökhan Akkan, İbrahim Has (Dk. 90 Mata), Mehmet Coşkun (Dk. 84 İsmail Konuk), Yahaya, Muhammed Demirci (Dk. 84 Erol Can Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Adeniyi

GOLLER: Dk. 71 Yahaya, Dk. 90+6 Adeniyi (Tuzlaspor), Dk. 89 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 51 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 67 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 73 Yahaya, Dk. 88 Cisce (Tuzlaspor)

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