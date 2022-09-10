Ankara'da 3 puan Tuzlaspor'un

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Ünal
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak)
TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can (Dk. 15 Ogün Bayrak), Gökhan Akkan, İbrahim Has (Dk. 90 Mata), Mehmet Coşkun (Dk. 84 İsmail Konuk), Yahaya, Muhammed Demirci (Dk. 84 Erol Can Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Adeniyi
GOLLER: Dk. 71 Yahaya, Dk. 90+6 Adeniyi (Tuzlaspor), Dk. 89 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk. 51 Metehan Mert (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Dk. 67 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 73 Yahaya, Dk. 88 Cisce (Tuzlaspor)