Ankara'da Futgolf heyecanı

31 Ekim 2021 Pazar 18:05 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 18:06

Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonunun 6. etabı 29-31 Ekim'de Regnum Golf Country Ankara sahasında düzenlendi. Başkentimizdeki bu ilk futgolf turnuvasına 73 oyuncu katıldı.

Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada Maçkolik, Opet, UniqueBrands, Smart Energy, LigRadyo ve Renk Matbaa da organizayona katkıda bulunan diğer değerli markalar oldular.

Genel klasmanda şampiyonluğa play-off'ta Selçuk Bir'i geride bırakan Zafer Altınok ulaşırken, yine play-off sonucunda Melih Erten üçüncü sırada yer aldı.

45 yaş üzeri senyör klasmanda Selçuk Çolpan birinciliği elde ederken onu Osman Bayazıt Genç ve Sami Bir takip etti.

Longest Drive özel ödülünü Abdullah Arslan kazanırken, Sertan Güntaç ise Hole In One özel ödülünün sahibi oldu.

Ford Futgolf Kupası'nda yarı finallerinde Selçuk Bir rakibi Faruk Pazarcı'yı, Emrah Sina ise rakibi Göksel Aksu'yu ikişer vuruş farkla geride bırakarak finale yükselen isimler oldular.

Futgolf Kulüpler Ligi'nde ise bu etabı Old Wolves Footgolf takımı kazandı.

Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu 19-21 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek turnuva ile son bulacak. Uluslararası futgolf fedesrasyonu FIFG çatısı altında düzenlenecek ilk turnuvaya rekor bir katılım bekleniyor.