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Spor

Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 0-0 berabere tamamlanan maçın ardından iki takım sahadan 1 puan ile ayrıldı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 22:43 - Güncelleme:
Ankara'da kazanan çıkmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Dişediş geçen mücadelede kümede kalma savaşı veren her iki takım 1'er puanı paylaştı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 35, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Kaleciden dönen topla penaltı noktası üzerine buluşan Zahid'in şutunda, Günay meşin yuvarlağı bu sefer iki hamlede kurtararak mutlak bir golü engelledi.

34. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Chouiar'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kurtardı.

38. dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

41. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı top Eysseric'den sekip altıpasın önündeki Bahoken'in önünde kaldı. Bahoken'in müsait durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Eysseric'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fall, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdaki Fall'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha gole yaklaştı. Ani gelişen konuk ekip atağında Eysseric'in pasıyla Fall, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uygun durumdaki Fall'ın vuruşunda, kaleciyi de geçen top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

74. dakikada Chouiar'ın ara pasında Koita ceza sahasında topla buluştu. Koita'nın şutunda kaleye giden topu son anda araya giren Mujakic engelledi ve meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına attı.

81. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Sowe, kaleciyi çalımladı. Kaleciyi geçtikten sonra topu kaleye gönderen Sowe'un şutunda Tarkan Serbest ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı ayakla müdahalesiyle kornere gönderdi.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Oko'nun pasında kale sahasının önündeki Kitsiou'nun şutunda, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 82 Pedrinho), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dokanovic), Hanousek, Chatzigiovanis (Dk. 67 Emre Kılınç), Zahid (Dk. 67 Oko), Sowe

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 83 Tırpan), Eysseric (Dk. 90+2 Hajradinovic), Chouiar (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Fall (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Bahoken (Dk. 59 Koita)

Sarı kartlar: Dk. 19 Hadergjonaj, Dk. 65 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 70 Malcuit (MKE Ankaragücü)

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