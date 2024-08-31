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Spor

Ankara'da kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Ankara'da kazanan çıkmadı!
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Keçiörengücü 18. dakikada Halil Can Aydın ile öne geçti. Boluspor, bu gole 39. dakikada Khouma Babacar ile cevap verdi.

Ankara Keçiörengücü, 25. dakikada Malaly Dembele ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükseldi.

Keçiörengücü ligde gelecek hafta Adanaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

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