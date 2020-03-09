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Spor

Ankara'da kazanan yok

Süper Lig'in 25. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği evinde Antalyaspor'u ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta puanlar paylaşıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 22:03 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 22:03

Süper Lig'den 25. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Başkent ekibi 53. dakikada Giovanni Sio'nun golüyle öne geçerken, 82'de Lukas Podolski skoru eşitledi. Antalyaspor'un yeni transferi Podolski ligde maçta 2 gol, 2 asistlik performans yakaladı. Alman yıldız 90 dakika sahada kalırken son anlarda yerini Ufuk Akyol'a bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi

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