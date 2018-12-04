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Ankaragücü - Başakşehir maçı Zafer Stadı'nda

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşması, Afyonkarahisar'da oynanacak.

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Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10  Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Afyonkarahisar'daki  Zafer Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan  karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta  oynanmasına karar vermişti.

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