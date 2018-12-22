Ankaragücü: 0 Göztepe: 3

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ankaragücü ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe 3-0'lık skorla kazandı. Göztepe'nin gollerini 50. dakikada Jerome, 69'da Halil Akbunar ile 79'da Yoan Gouffran kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 20 puanda kalırken, kazanamama serisi de 6 maç oldu. İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen Bayram Bektaş, eski takımına karşı ilk maçında yenilgi yaşadı. Göztepe ise 22 puana yükselirken, 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligin ikinci devresinin açılış maçında Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ankararagücü de Galatasaray'a konuk olacak.