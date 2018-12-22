Ankaragücü: 0 Göztepe: 3
Süper Lig'de ilk yarının son hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ankaragücü ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Göztepe karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ankaragücü ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe 3-0'lık skorla kazandı. Göztepe'nin gollerini 50. dakikada Jerome, 69'da Halil Akbunar ile 79'da Yoan Gouffran kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 20 puanda kalırken, kazanamama serisi de 6 maç oldu. İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen Bayram Bektaş, eski takımına karşı ilk maçında yenilgi yaşadı. Göztepe ise 22 puana yükselirken, 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Ligin ikinci devresinin açılış maçında Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ankararagücü de Galatasaray'a konuk olacak.
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