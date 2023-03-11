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Spor

Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 6

Ankaragücü - Alanyaspor rekabetinde Süper Lig'deki 8 maç yarın oynanacak. Geride kalan 7 müsabakada Alanyaspor'un galibiyet sayılarında Ankaragücü'ne karşı 6-1 üstünlüğü bulunuyor.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 6
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen başkent ekibi, haftaya 22 puanla 16. sırada girdi. MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, bu maçta görev yapamayacak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Corendon Alanyaspor ise 28 puanla 10. sırada yer alıyor.

8. RANDEVU

Ankaragücü ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Ankara temsilcisi rakibiyle yaptığı 7 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 1 kez üstünlük kurabilen Ankaragücü, 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

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