Ankaragücü: 1 Malatyaspor: 0
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Ankaragücü kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Ankaragücü konuk ettiği Evkur yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Osmanlı Stadı'nda Başkent ekibine 3 puanı getiren golü 10. dakikada penaltıdan Cerci attı. Konuk ekipte Boutaibi'nin bir şutunda top üst direkten döndü.
Ankaragücü bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.
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