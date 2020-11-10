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Spor

Ankaragücü 10 gün Antalya'da

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e verilen milli takım arasında Antalya'da kampa girecek.

AA10 Kasım 2020 Salı 17:01 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:01
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, milli takım arasında Antalya'da kamp yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalınan maçtan sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, yarın Antalya'da kampa gireceği ifade edildi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki kampın 10 gün süreceği kaydedildi.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 puan alabilen ve henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü, son sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

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