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Ankaragücü 10 kişiyle savaştı 3 puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 90+1. dakikadaki golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın başında, Ankaragücü kırmızı kartla sarsıldı. Kone, 8. dakikada yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor oyunu Ankaragücü yarı alanına yıktı ve Hopf'un koruduğu kaleyi ablukaya aldı, ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Ev sahibi ekip, mücadelede tam 21 şut çekti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Kenan, ankaragücü'ne galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından, BB Erzurumspor 2 puanda kalırken, Ankaragücü ise, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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