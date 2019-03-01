Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Angaragücü, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan maçta gülen taraf, 4-2'lik skorla Ankaragücü oldu ve Başkent ekibi, son 4 maçta 3. galibiyetini alarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 21, 26 ve 41. dakikalarda hat-trick yapan Dever Orgill ve 90+5. dakikada Tyler Boyd'dan geldi. Devre arası transfer döneminde Ankaragücü'ne transfer olan Orgill, takımıyla çıktığı 5 maçta 5 gol atmayı başardı. Jamaikalı forvet, ayrıca bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Antalyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Chico ve 30. dakikada Nazım Sangare kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 30'a çıkartırken 11. sıraya yükseldi. Son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 32 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.