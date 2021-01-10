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Spor

Ankaragücü - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

10 Ocak 2021 Pazar 15:50 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 15:59
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Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Ankaragücü - Başakşehir maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Andullah Buğra Taşkınsoy. Maçın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'da ise Emre Kargın bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Diousse, Lukasik, Lobjanidze, Bolingi, Endri Çekiçi, Börven

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen

ANKARAGÜCÜ: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0 (CANLI ANLATIM)

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